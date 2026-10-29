Суд у Мельбурні оголосить рішення за апеляціями Ерін Паттерсон — Channel NewsAsia

Апеляційний суд штату Вікторія в австралійському Мельбурні має оголосити рішення за апеляціями Ерін Паттерсон, засудженої за вбивство трьох людей після обіду зі стравою з яловичини Веллінгтон. Її захист оскаржує обвинувальний вирок, а прокуратура вимагає переглянути строк до можливості умовно-дострокового звільнення, повідомляє Channel NewsAsia.

Апеляція на вирок

Паттерсон, якій 52 роки, торік визнали винною у вбивстві батьків її чоловіка Дона і Гейл Паттерсон, а також його тітки Гезер Вілкінсон. Присяжні встановили, що у 2023 році вона подала гостям у своєму будинку в селі Леонгата страву, до якої додали смертельно отруйні гриби — бліду поганку.

Її також визнали винною у замаху на вбивство чоловіка Гезер Вілкінсон, пастора Іана Вілкінсона. Він тяжко захворів після обіду, але згодом одужав. Мотив убивств залишається невідомим.

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Позиції сторін

У серпні адвокати Паттерсон заявили в апеляційному суді, що під час розгляду справи сталася судова помилка. Вони посилалися на низку порушень, зокрема на «надмірно жорсткий» перехресний допит і, на їхню думку, несправедливі рішення щодо допустимості доказів.

Суд призначив Паттерсон довічне ув’язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 33 роки. Прокуратура оскаржила цей строк, назвавши його явно недостатнім, і наполягає, що засуджена не повинна мати можливості вийти на волю.

Судді спершу мають вирішити, чи надати дозвіл на апеляцію щодо обвинувального вироку. Якщо дозвіл буде надано, вони можуть відхилити апеляцію або задовольнити її, призначивши новий розгляд справи чи виправдавши Паттерсон. За апеляцією прокуратури суд може або відхилити її, або задовольнити та повторно визначити покарання.

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