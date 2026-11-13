Суд у Монголії визнав двох громадян Китаю винними в умисному пошкодженні охоронюваної історико-культурної пам’ятки — наскельного напису Фен Яньжаньшань Мін часів династії Хань. Інцидент стався 2 листопада 2025 року в районі Делгерхангай аймаку Дундговь у центральній частині країни.

Як повідомляє South China Morning Post, чоловіки, яких у матеріалах справи позначили як Z.Y. та Z.Ch., безпосередньо нанесли на скелю хімічні матеріали для виготовлення зліпка. Їх помітили місцеві жителі, після чого поліція та посадовці з охорони культурної спадщини вилучили обладнання і передали справу судовим органам.

Штрафи та компенсація

У повідомленні прокуратури аймаку Дундговь від 15 квітня зазначено, що чоловіків притягнули до відповідальності за статтею Кримінального кодексу Монголії про умисне знищення або пошкодження нерухомих історичних і культурних пам’яток. Місцевий суд оштрафував кожного на 5,6 млн тугриків, або близько 1554 доларів США.

Також суд зобов’язав їх спільно виплатити 9 млн тугриків компенсації за шкоду довкіллю та культурній спадщині. Науковець Гао Цзяньго розповів виданню The Paper, що дослідники оглянули пам’ятку раніше цього року та не виявили серйозних пошкоджень скельної поверхні.

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За його словами, після ідентифікації напису у 2017 році експедиції неодноразово виявляли на місці сліди виготовлення зліпків і копіювання напису без дозволу.

Напис часів династії Хань

Напис Фен Яньжаньшань Мін висічено у 89 році нашої ери. Він присвячений військовому походу генерала Доу Сяня проти північних сюнну. Генерал доручив скласти текст історику Бань Гу, автору «Книги Хань», який супроводжував експедицію.

Місцезнаходження напису століттями залишалося невідомим дослідникам. У 2017 році спільна експедиція Університету Внутрішньої Монголії та монгольського Університету Чинггісхана розшифрувала понад 220 із більш ніж 260 китайських ієрогліфів на скелі завширшки 130 см і заввишки 94 см. Це підтвердило, що напис є втраченою пам’яткою Бань Гу.

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