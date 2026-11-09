У Москві, Росії — державі-агресорі, Таганський районний суд призначив 21-річному місцевому жителю Магомеду Гасанову 13 діб адміністративного арешту за статтею 19.3 Кодексу Росії про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє Meduza з посиланням на видання Ostorozhno, Novosti.

Обставини справи

Гасанова затримали 7 листопада та доправили до Таганського відділу поліції. У складеному поліцейськими протоколі стверджується, що він відмовився показати паспорт і сідати до поліцейського фургона.

Суд отримав протокол 9 листопада та розглянув справу того ж дня. У суді Гасанов частково визнав провину, але заперечив, що не виконував вимоги поліцейських. За його словами, він «не одразу зрозумів, що відбувається».

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Затримання в Китай-городі

Ostorozhno, Novosti вважає, що Гасанова затримали під час поліцейських рейдів у районі Китай-город. Увечері 7 листопада біля парку «Горка» у Великому Спасоглинищевському провулку поліція затримала сотні підлітків і молодих людей.

Затримані повідомляли, що у відділках поліції їм пропонували укласти контракти на військову службу, а декому вручили повістки. 9 листопада до Басманного та Таганського районних судів надійшло загалом 12 протоколів щодо дрібного хуліганства або непокори поліції. Чи пов’язані ці справи із затриманнями в Китай-городі, наразі невідомо.

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