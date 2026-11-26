У Росії, державі-агресорі, Нікулінський районний суд Москви закрив для публіки та преси слухання у кримінальній справі журналіста «Новая газета» Олега Ролдугіна, повідомляє Meduza. Його обвинувачують у незаконному використанні персональних даних.

26 листопада суд почав розгляд справи. На початку засідання прокурор звернувся до судді Костянтина Дубкова з клопотанням проводити слухання в закритому режимі, пославшись на розголошення державних даних і персональних даних посадовців. За даними Mediazona, суддя задовольнив клопотання. Подальший розгляд відбуватиметься без глядачів і журналістів.

Обвинувачення та домашній арешт

Ролдугіна заарештували 10 квітня 2026 року після обшуку в редакції «Новая газета». Йому висунули обвинувачення в незаконному використанні та зберіганні персональних даних у складі групи осіб за попередньою змовою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними BBC Russia, Ролдугіна можуть обвинувачувати в адмініструванні анонімного Telegram-каналу «Більше, ніж факт». Там, зокрема, публікували відомості про польоти приватними літаками Дмитра Медведєва, Олексія Мордашова та Володимира Євтушенкова. Журналіст також писав про ці польоти у власних розслідуваннях.

Позиція журналіста

У травні під час розгляду питання про продовження запобіжного заходу Ролдугін частково визнав провину. Він заявив, що використовував бота Sherlock для збору даних, але не вважав це незаконним. Також журналіст сказав, що діяв самостійно, а не у складі групи. У червні його перевели під домашній арешт.

15 жовтня у межах цієї справи силовики провели обшук у головного редактора «Новая газета» Сергія Соколова. Слідчий комітет РФ допитав його як свідка. Наприкінці жовтня видання оголосило про закриття.

Читай нас у