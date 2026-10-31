Суд у Найробі дозволив продовжити справу про медичну недбалість — Nation Kenya

Високий суд у Найробі, Кенія, відхилив апеляцію лікаря, який домагався закриття справи через тривалу бездіяльність позивачів. Це дозволило родині Кетрін Мумбі Нґатії продовжити позов про ймовірну медичну недбалість проти лікаря та Nairobi Hospital, повідомляє Nation Kenya.

Позов подали 2012 року Аґнес Вакурая Нґатія та Пітер Нґатія як розпорядники спадщини померлої. Родина вимагає компенсації у зв’язку зі смертю жінки, стверджуючи, що вона була пов’язана з медичною недбалістю. Розгляд справи триває понад 14 років.

Чому суд не закрив позов

Лікар стверджував, що провадження слід припинити, оскільки родина понад два роки не вживала дієвих заходів для просування справи. Він також заявляв, що тривала затримка ускладнює захист через можливе погіршення пам’яті свідків і збирання доказів.

Суддя Лінус Кассан встановив, що справа не припинилася автоматично: у матеріалах були зафіксовані дії позивачів у межах дворічного строку. Зокрема, 13 квітня 2022 року родина подала клопотання про внесення змін до позову. Його мали розглянути в липні, а потім у вересні 2022 року, однак тоді судова справа, за повідомленням, була недоступна.

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Адвокати родини також зверталися до судової канцелярії 16 лютого та 15 травня 2023 року з проханням призначити дату слухання. Суд визнав ці листи реальними спробами продовжити процес. Від травня 2023 року до судового засідання 9 грудня 2024 року минуло близько 19 місяців, а не два роки.

Строки для подальшого розгляду

Водночас суддя розкритикував темпи, з якими родина просувала позов, і попередив, що подальша безпідставна бездіяльність може бути врахована, якщо лікар знову попросить закрити справу. Суд також визнав, що давність подій створює певні труднощі для захисту, однак лікар не назвав конкретних недоступних свідків, утрачених документів або інших непоправних втрат для своєї позиції.

Заступника реєстратора зобов’язали протягом семи днів повернути матеріали до суду нижчої інстанції та забезпечити їхню доступність. Сторони мають з’явитися до суду протягом 14 днів для процесуальних вказівок, а клопотання родини від квітня 2022 року мають розглянути протягом 30 днів після цього. Основній справі наказали надати пріоритетні дати слухань.

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