Суд у Нідерландах зобов’язав JLR знищити вилучені у BYD документи — Electrek

Суд у Гаазі 11 листопада постановив, що британська автомобільна компанія JLR має знищити цифрові документи, вилучені в офісах BYD у Нідерландах. Йдеться про матеріали, отримані під час обшуку в серпні в межах спору щодо ймовірного порушення прав інтелектуальної власності, пов’язаного з позашляховиком BYD Ti 7, повідомляє Electrek.

Штраф за невиконання рішення

JLR повинна знищити вилучені файли впродовж 24 годин після ухвалення рішення. У разі затримки компанії загрожує штраф у розмірі 50 тисяч євро за кожну годину прострочення, але не більш як 500 тисяч євро.

Протягом доби після знищення документів JLR також має надати BYD підтвердження від третьої сторони про те, що матеріали було знищено. Серед вилучених даних були плани запуску моделі та технічна інформація. Суд також заборонив JLR надалі вживати юридичних заходів на підставі первинного рішення про вилучення документів.

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Спір навколо дизайну Ti 7

JLR стверджує, що BYD Ti 7 є імітацією Land Rover Defender та порушує права інтелектуальної власності британського автовиробника. Компанія також заявляє, що BYD розібрала Defender, аби вивчити його технології. У BYD наполягають, що співпрацювали з JLR до обшуку, а їхні юристи заявили, що було вилучено надто багато файлів.

За даними нідерландського видання Autoweek, на яке посилається Electrek, суд врахував, що JLR не потребує цих документів, оскільки Ti 7 ще не продається в Європейському Союзі. Водночас JLR уже розпочала окремі судові провадження щодо можливого порушення прав у Роттердамі та Гаазі.

BYD Ti 7 доступний у Великій Британії за ціною від 47 995 фунтів стерлінгів. Модель має семимісний салон, три електромотори та 1,5-літровий турбодвигун із сумарною потужністю 402 к. с. Запас ходу в суто електричному режимі за циклом WLTP заявлений на рівні до 74 миль.

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