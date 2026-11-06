Суд у Нігерії призначив акторці Доріс Оґалі заставу 30 млн наїр — Premium Times Nigeria

Федеральний високий суд у Лагосі, Нігерія, призначив акторці Доріс Оґалі заставу в розмірі 30 млн наїр у справі, що стосується її та засновника Mountain of Liberation and Miracle Ministry Кріса Окафора. Акторці висунуто обвинувачення у кіберпереслідуванні та за іншими пунктами.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, суддя Акінтайо Алуко зобов’язав Оґалу передати закордонний паспорт реєстратору суду. Вона зможе залишити місце тримання під вартою після виконання всіх встановлених судом умов.

Умови застави

Акторка має надати двох поручителів, кожен із яких повинен забезпечити суму, еквівалентну заставі. Щонайменше один поручитель має володіти нерухомістю у штаті Лагос і надати документи про реєстрацію земельної ділянки, засвідчені реєстратором земельних документів.

Поручителем також може бути високопоставлений національний посадовець її політичної партії або авторитетна особа. Обидва поручителі мають підтвердити фінансову спроможність, проживати в межах юрисдикції суду, пройти перевірку в реєстратора та надати довідки про сплату податків за останні три роки і по дві недавні фотографії паспортного формату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмеження на час розгляду справи

Суд також заборонив Оґалі робити електронні публікації, які можуть погрожувати, залякувати або переслідувати свідків обвинувачення. Суддя зобов’язав її надати присяжне зобов’язання належно поводитися та не допускати порушень порядку в приміщенні суду протягом розгляду справи.

Прокуратура просила відмовити в заставі, заявивши, що акторка навмисно не з’являлася на засідання 23 квітня та 9 червня, посилаючись на хворобу. Сторона обвинувачення надала фотографії, які, за її твердженням, демонструють її участь у політичних заходах, мітингах, кампаніях, публічних зібраннях і протестах у цей період. Захист наполягав, що попередня відсутність Оґали була пов’язана зі станом здоров’я.

Адвокат Маршал Абубакар повідомив суду, що його підзахисна проходить лікування в лікарні загального профілю в Аджегунле після гінекологічної операції. Суддя, ухвалюючи рішення, заявив, що врахував право обвинуваченої на особисту свободу, а також потребу захистити свідків і забезпечити перебіг процесу без втручання.

Читай нас у