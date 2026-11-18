Вищий земельний суд у Гаммі, Німеччина, ухвалив, що стримінговий сервіс Dazn має частково повернути абонентам сплачені внески. Суд підтримав позов Федеральної спілки центрів захисту прав споживачів щодо кількох односторонніх підвищень вартості чинних підписок у 2021 та 2022 роках, повідомляє Der Spiegel.

Кого стосується рішення

Повернення коштів стосуватиметься лише абонентів, які долучилися до колективного позову, якщо рішення набере законної сили. За даними організації із захисту прав споживачів, до справи приєдналися 8 800 людей.

Сума в кожному випадку залежатиме від того, як довго людина сплачувала підвищену ціну. Також передбачено нарахування відсотків.

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Позов стосувався місячних і річних підписок. Зокрема, Dazn підвищував місячну вартість абонемента з 11,99 євро до 14,99 євро, а згодом — з 14,99 євро до 29,99 євро.

Умову про зміну ціни визнали недійсною

Суд розглядав положення загальних умов користування Dazn, яке дозволяло сервісу односторонньо коригувати ціну. Цю умову визнали недійсною, оскільки вона була сформульована нечітко.

Рішення ще не набуло законної сили. Dazn і представники споживачів можуть звернутися з касаційною скаргою до Федерального суду Німеччини. Якщо рішення стане остаточним, сторони мають подати письмові пропозиції щодо мирової угоди. За відсутності домовленості справа перейде до подальшої процедури, у межах якої розглядатимуть виплату надміру сплачених коштів.

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