Суд у Пакистані дав поліції два дні на допит чоловіка застреленої ведучої — Dawn

Суд у Равалпінді, Пакистан, дозволив поліції протягом двох діб утримувати для допиту Ахсана — чоловіка телеведучої Рабії Ахсан, яку напередодні застрелили вдома в районі Гульшанабад. Як повідомляє Dawn, поліція вважає чоловіка основним підозрюваним у справі.

Рішення суду

Поліція доставила підозрюваного до магістрату Талата Вахіда та попросила передати його у розпорядження слідства для подальшого розслідування. Суд задовольнив клопотання, дозволивши слідчим допитувати Ахсана та з'ясовувати обставини смерті телеведучої.

Після завершення дводенного строку поліція має знову доставити підозрюваного до суду. За даними видання, справу зареєстрували у відділку поліції Саддар-Беруні за статтею 302 Кримінального кодексу Пакистану та розділом 2-A Ордонансу Пенджабу про внесення змін до законодавства про зброю від 2015 року.

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Обставини справи

Міський поліцейський начальник Хасан Сухера повідомив, що на тілі Рабії Ахсан виявили вогнепальне поранення нижче шиї. Її чоловіка взяли під варту після скарги, поданої братом загиблої.

Днем раніше поліція заявляла, що домашній працівник повідомив правоохоронцям про слова чоловіка телеведучої щодо нібито випадкового пострілу. Рабія Ахсан раніше вела програму про актуальні події разом із журналістами Аміром Матіном і Рауфом Класрою.

Перша леді Пакистану Асіфа Бхутто-Зардарі висловила глибокий сум через загибель телеведучої та закликала провести ретельне, неупереджене й прозоре розслідування, щоб встановити факти та притягнути відповідальних до відповідальності.

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