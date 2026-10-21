Суд у Пакистані дозволив три дні тримати під вартою підозрюваного у вбивстві — Dawn

Суд у Мултані, Пакистан, надав поліції три доби для утримання під вартою підозрюваного у справі про загибель 15-річного хлопця та проведення слідчих дій. Підозрюваного звинувачують у тому, що він автомобілем збив підлітка, який працював на нього. Напередодні його затримали, а згодом доставили до судової магістратки Саадії Аслам.

Поліція просила надати 14 днів для тримання підозрюваного під вартою та розслідування, однак суд обмежив цей строк трьома днями, повідомляє Dawn.

Розшук другого підозрюваного

Керівник міської поліції Мултана Ахтар Фарук заявив журналістам, що правоохоронці проводять рейди для затримання другого підозрюваного. За його словами, загиблий хлопець був сиротою та зазнав жорстокого поводження.

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На записі з камери спостереження, за даними видання, видно, як хлопець біжить дорогою, помітивши автомобіль. Машина маневрує, переслідує його та збиває. Після падіння підліток ударився об ворота сусіднього будинку й загинув.

Справу зареєстрували за статтями про умисне вбивство

Поліція зареєструвала справу в поліцейській дільниці DHA у Мултані від імені держави. У першому інформаційному звіті поліції зазначено двох підозрюваних; у справі застосували статті 302 про умисне вбивство та 34 про дії кількох осіб зі спільним наміром Кримінального кодексу Пакистану.

Згідно зі звітом, підліток працював у підозрюваних і навчався на електрика. Його двоюрідний брат повідомив поліції, що хлопцеві нібито погрожували та застосовували до нього насильство. У документі зазначається, що 15-річний підліток тікав, коли підозрювані почали переслідувати його автомобілем і збили. Автомобіль вилучили правоохоронці, один із підозрюваних утік.

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