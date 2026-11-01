Суд у Пакистані надав активістам PTI проміжну заставу у близько 35 справах — Dawn

Високий суд Пешавара в Пакистані надав тимчасове звільнення під заставу десяткам активістів партії «Рух за справедливість» (PTI), яких затримали за ордонансом про підтримання громадського порядку (MPO) після запровадження надзвичайного стану в провінції Хайбер-Пахтунхва. Про це повідомляє Dawn.

Умови тимчасового звільнення

Колегія суддів Сахібзади Асадулли та Інамулли Хана надала проміжне полегшення у приблизно 35 заявах, поданих Акбаром Шахом та десятками інших затриманих. Більшість із них утримували в центральній в'язниці міста Мардан.

Суд зобов'язав заявників надати по два поручительства на суму 100 тисяч пакистанських рупій кожне. Їх мають затвердити відповідні заступники комісарів округів. Наступне слухання призначили на 12 листопада.

Оскарження рішень про затримання

Активісти оскаржують постанови про своє затримання, які переважно видав провінційний департамент внутрішніх справ на підставі статті 3 ордонансу Західного Пакистану про підтримання громадського порядку 1960 року.

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Суд наголосив, що проміжне рішення не означає оцінки законності постанов про затримання та не визначає, чи мають заявники право на остаточне задоволення заяв. Усі питання, зокрема щодо прийнятності заяв, залишаються відкритими для подальшого розгляду.

Колегія також зобов'язала відповідних заступників комісарів округів подати звіти з поясненням причин та обставин затримання активістів. Суд зазначив, що ці звіти не надійшли, попри попередні розпорядження.

Адвокати заявників стверджували, що постанови про затримання були однотипними й не містили конкретних підстав, опису окремих інцидентів або індивідуальних дій затриманих. Суд також врахував три попередні заяви, за якими іншим затриманим надали аналогічне тимчасове звільнення на таких самих умовах поручительства.

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