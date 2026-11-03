Суд у Пакистані надав заставу до арешту чотирьом лідерам PTI — Dawn

Антитерористичний суд в Ісламабаді, Пакистан, надав заставу до арешту чотирьом лідерам партії Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) у справах, пов’язаних із протестом 26 листопада та демонстрацією біля Верховного суду. Про це повідомляє Dawn.

Рішення щодо чотирьох політиків

Суд задовольнив нові клопотання про заставу Асада Кайсера, Атіфа Хана, Латіфа Хоси та Фейсала Аміна Гандапура. Кожен із них має надати поручительство на суму 5 тисяч пакистанських рупій.

Згідно з ухвалою, Кайсер отримав заставу у дев’яти справах, Хан — у чотирьох, Хоса — у трьох, а Гандапур — у шести. Раніше суд відхилив їхні клопотання про заставу до арешту через неодноразову неявку на засідання. Після цього політики подали нові заяви, які суд задовольнив після виступів їхніх адвокатів.

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Позов щодо зустрічі з Імраном Ханом

Водночас Високий суд Ісламабада призначив на 5 листопада слухання за позовом членів Національного комітету діалогу. Вони просять дозволити їм зустрітися із засновником PTI Імраном Ханом та його дружиною Бушрою Бібі, які перебувають у в’язниці Адіала.

Позов подали колишній федеральний міністр Фавад Чаудрі, колишній губернатор Сінду Імран Ісмаїл, Махмуд Бакі Молві та баристер Мухаммад Алі Хан Саїф. Відповідачами у справі вказані секретар Міністерства внутрішніх справ, секретар Міністерства внутрішніх справ Пенджабу та начальник в’язниці Адіала.

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