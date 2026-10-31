Суд у Пакистані надав заставу телеведучому Ікрарулу Хассану — Dawn

Судовий магістрат у Карачі, Пакистан, надав заставу телеведучому Ікрарулу Хассану, який перебував під вартою у справі про ймовірне поширення через офіційні акаунти в соцмережах антидержавного, неправдивого та наклепницького контенту. Адвокат Ахмад Масуд підтвердив рішення Dawn.

Застава у 200 тисяч рупій

За словами Масуда, судовий магістрат Східного округу Гулраїз Меман 31 жовтня надав Хассану заставу під поручительство на 200 тисяч пакистанських рупій. Національне агентство з розслідування кіберзлочинів Пакистану заарештувало телеведучого в межах провадження, зареєстрованого в Карачі.

Хассана обвинувачують за кількома положеннями Закону про запобігання електронним злочинам. За даними агентства, справа стосується ймовірного поширення антидержавного, неправдивого та наклепницького контенту. Це твердження слідства, а не встановлений судом факт.

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Слідство очікує на висновок експертизи

Адвокат повідомив, що до суду подали обвинувальний акт, а електронні пристрої Хассана перебувають у розпорядженні органів влади. Під час слухання представники агентства заявили, що додаткові слідчі дії за участю телеведучого не потрібні, однак вони очікують на висновок судової експертизи.

22 жовтня той самий магістрат відхилив попереднє клопотання Хассана про заставу. Після цього захист звернувся до сесійного суду, який зазначив, що після подання обвинувального акта адвокат може знову подати клопотання про заставу до суду, який розглядає справу.

19 жовтня Хассана відправили до в’язниці на восьмиденний строк судового арешту до 26 жовтня. До цього агентство просило продовжити його утримання для допитів ще на 10 днів, але магістрат відмовив і надав слідчим два додаткові дні.

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