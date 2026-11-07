Суд у Пакистані призначив 25 і 7 років ув’язнення одночасно — Dawn

Суд із розгляду справ про гендерно зумовлене насильство в Харіпурі, Пакистан, засудив чоловіка до 25 років суворого ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Також йому призначили сім років ув’язнення за статтею 53 закону про захист і добробут дітей провінції Хайбер-Пахтунхва.

Обставини справи

За даними Dawn, 8 липня 2020 року дівчинку, яка деякий час вважалася зниклою, знайшли біля її будинку в районі Мохалла-Дарбанд селища Халабат. Вона плакала та мала кровотечу.

Дитина розповіла батькам про інцидент. Сусіди за записами камер відеоспостереження ідентифікували підозрюваного. Поліція Халабат-Тауншипу затримала чоловіка та зареєструвала справу за статтею 376 Кримінального кодексу Пакистану і статтею 53 закону про захист дітей провінції Хайбер-Пахтунхва.

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Вирок суду

Після шестирічного судового розгляду суддя Шах Фейсал призначив засудженому 25 років суворого ув’язнення та штраф у 200 тисяч пакистанських рупій за зґвалтування. За статтею закону про захист дітей йому також призначили сім років ув’язнення і штраф у 100 тисяч рупій.

Суд застосував положення статті 382-B Кримінально-процесуального кодексу та постановив, що обидва строки ув’язнення відбуватимуться одночасно.

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