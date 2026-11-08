Суд у Пакистані продовжив утримання дев’ятьох підозрюваних до 10 листопада — Dawn

Суд у Карачі, Пакистан, продовжив до 10 листопада строк утримання під вартою дев’ятьох підозрюваних, яких затримали під час рейду в кол-центрі у справі про ймовірне викрадення даних кредитних карток. Як повідомляє Dawn, судовий магістрат східного району Карачі також відклав рішення щодо клопотань про звільнення затриманих під заставу, серед яких є власник кол-центру.

Три дні для розслідування

Після завершення першого строку тримання під вартою слідчий звернувся до суду з проханням продовжити його на десять днів, посилаючись на потребу в додаткових допитах і слідчих діях. Захист заперечив проти продовження, подав клопотання про заставу та заявив, що вилучення у справі вже здійснено, тому подальше утримання під вартою не є необхідним.

Національне агентство з розслідування кіберзлочинів Пакистану (NCCIA) заперечило проти звільнення під заставу. В агентстві заявили, що затримані потрібні для продовження розслідування, а також для затримання їхніх імовірних співучасників, які переховуються. Після розгляду позицій сторін магістрат продовжив строк утримання на три дні та зобов’язав слідчого 10 листопада знову доставити підозрюваних до суду разом зі звітом про перебіг розслідування.

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Рейд у кол-центрі

4 листопада агентство заявило про затримання 273 осіб, зокрема жінок і неповнолітніх, під час рейду в кол-центрі на вулиці Шара-е-Фейсал у Карачі. За версією NCCIA, рейд відбувся в межах розслідування діяльності ймовірної міжнародної мережі фінансового шахрайства.

Суд уже звільнив під заставу 264 затриманих, серед яких 98 жінок і 58 неповнолітніх хлопців. Справу щодо дев’ятьох осіб зареєстрували за статтями пакистанського закону про запобігання електронним злочинам, що стосуються несанкціонованого доступу та копіювання даних, електронного підроблення, електронного шахрайства, незаконного використання персональних даних і спуфінгу. Також згадано статті Кримінального кодексу Пакистану про пособництво та спільний намір.

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