Суд у Пакистані схвалив угоду підрядника на 20 млн рупій — Dawn

Суд у Пешаварі, Пакистан, схвалив угоду про врегулювання на 20 млн рупій між приватним підрядником Саїфуллою та Національним бюро підзвітності Пакистану (NAB) у справі про ймовірне розкрадання понад 37 млрд рупій з банківських рахунків районного управління фінансів Верхнього Кохістану.

Як повідомляє Dawn, суддя Мохаммад Зафар постановив звільнити Саїфуллу, якщо його утримання під вартою не потрібне в іншій справі. Суд також звільнив його від подальших зобов’язань за угодою та позбавив права обіймати державні посади відповідно до статті 15 Національного ордонансу про підзвітність 1999 року.

Виплата та заява підрядника

Суд зазначив, що Саїфулла підтвердив добровільність угоди з NAB і заявив про відсутність примусу, тиску чи примушування. За даними суду, 11 вересня 2026 року він сплатив усю суму зобов’язання — 20 млн рупій — двома платіжними дорученнями.

Житель Дасу у Верхньому Кохістані у своїй заяві визнав, що діяв у схемі як підрядник через одноосібну компанію Kohistan and Company та шахрайським способом використовував її банківський рахунок. Він також заявив, що компанія не виконувала будівельних робіт і була створена для переведення в готівку незаконних платежів.

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Розслідування NAB

Представники NAB звернулися до суду на підставі статті 25(b) у поєднанні зі статтею 15 Національного ордонансу про підзвітність. Вони повідомили, що голова бюро схвалив угоду 14 жовтня 2026 року.

За версією бюро, справа стосується ймовірної змови за участю Саїфулли, інших обвинувачених, посадовців департаменту комунікацій і робіт Верхнього Кохістану, районного управління фінансів, працівників відділення National Bank of Pakistan у Дасу та приватних підрядників. NAB стверджує, що кошти з різних проєктів виводилися через фіктивні виплати на імена підрядників, які не виконували робіт.

Бюро заявило, що отримало інформацію про можливу масштабну фінансову схему 8 квітня 2025 року. За даними NAB, його підрозділ у Хайбер-Пахтунхві наразі заарештував близько 40 обвинувачених у цій справі.

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