Суд у Пакистані витребував пояснення щодо утримання Сохаїла Афріді — Dawn

Високий суд Пешавара в Пакистані витребував відповіді від уряду провінції Хайбер-Пахтунхва та високопосадовців поліції, зокрема генерального інспектора поліції, щодо утримання керівника провінційного уряду Сохаїла Афріді та інших представників PTI. Колегія суддів призначила розгляд кількох позовів на 3 листопада; до цієї дати відповідачі мають подати відповіді, повідомляє Dawn.

Зникнення після запровадження губернаторського правління

Афріді не бачили від 11 жовтня, коли в Хайбер-Пахтунхві запровадили губернаторське правління та надзвичайний стан. Наступного дня федеральний міністр підтвердив, що Афріді та деякі члени його кабінету перебувають під превентивним затриманням. Влада досі не розкрила місцеперебування інших політиків, про затримання або арешти яких заявляє PTI.

Позови також стосуються зникнення спікера провінційної асамблеї Бабара Саліма Сваті, депутатів Національної асамблеї Джунаїда Акбара та доктора Амджида Алі, провінційного міністра Амджида Алі Хана, депутатів провінційної асамблеї Ікрамулли й Аурангзеба Хана, а також колишнього головного міністра Гілгіт-Балтистану Мухаммада Халіда Хуршіда.

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Вимоги заявників

Брат Афріді Мухаммад Амір подав позов, у якому заявив, що його брата викрали з резиденції керівника провінційного уряду. Його адвокат Башир Вазір стверджував у суді, що 11 жовтня приблизно о 14:00 Афріді незаконно затримали в резиденції, а згодом звідти вивезли невідомі озброєні люди в масках у присутності начальника поліції Пешавара.

Амір просить встановити місцеперебування, стан і правовий статус Афріді. Якщо той перебуває під вартою, заявник просить доставити його до суду для перевірки законності утримання. Він також вимагає звіту про обставини інциденту, заходи безпеки в резиденції та дії поліції.

Двоюрідний брат Бабара Саліма Сваті подав подібний позов. Його адвокат Інам Юсуфзай заявив, що 11 жовтня близько 19:00 спікера нібито викрали з будівлі провінційної асамблеї невідомі озброєні люди в масках. Заявники просять зберегти й перевірити записи камер спостереження, журнали безпеки та інші матеріали, а також зареєструвати заяву про правопорушення і провести неупереджене розслідування повідомлень про викрадення, зникнення та незаконне утримання.

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