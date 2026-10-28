Суд у Пакистані засудив чоловіка довічно за вбивство жінки — Dawn

Високий суд Пешавара в Пакистані скасував виправдання Фазала Мохаммада та призначив йому довічне ув’язнення у справі про вбивство жінки в її будинку в окрузі Чарсадда. За даними Dawn, суд також зобов’язав засудженого виплатити 500 тис. пакистанських рупій компенсації законним спадкоємцям загиблої Ваджахат.

Апеляція чоловіка загиблої

Колегія суддів Сахібзади Асадулли та Інамулли Хана задовольнила апеляцію Васала Хана — чоловіка загиблої. Він оскаржив рішення додаткового сесійного судді в Чарсадді від 21 вересня 2021 року, яким Фазала Мохаммада виправдали.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві за статтею 302 Кримінального кодексу Пакистану та призначив довічне ув’язнення.

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Додаткове покарання

Також Фазала Мохаммада визнали винним у незаконному проникненні до житла. За цим епізодом йому призначили сім років позбавлення волі та штраф 200 тис. пакистанських рупій. Суд постановив, що обидва покарання відбуватимуться одночасно.

Повідомлення про злочин зареєстрували в поліцейській дільниці Нісата в Чарсадді 29 вересня 2016 року. За версією обвинувачення, вночі Ваджахат, яка спала разом з іншими людьми в будинку, почула шум і кроки. Вона заявила, що побачила трьох озброєних людей, підняла тривогу та спробувала затримати одного з них, після чого він вистрілив у неї. Обвинувачення також стверджувало, що її чоловік за допомогою односельців затримав Фазала Мохаммада, тоді як двом іншим чоловікам вдалося втекти.

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