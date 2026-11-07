Суд у Пакистані зупинив відсторонення та переведення двох посадовців — Dawn

Колегія Високого суду Пешавара в Банну, Пакистан, надала тимчасовий захист двом посадовцям, які оскаржують повноваження провінційних органів переводити, призначати на посади та відсторонювати працівників. Суд призупинив розпорядження про відсторонення регіонального муніципального службовця Банну Атікура Рехмана Балоча та переведення заступника директора департаменту місцевого самоврядування і розвитку сільських районів Інамулли. Про це повідомляє Dawn.

Тимчасове рішення суду

Справи розглядала колегія у складі суддів Сабітулли Хана та Аурангзеба Хана. Суд постановив зберегти наявний стан в обох справах до ухвалення остаточного рішення.

Також суд направив попередні повідомлення відповідачам, серед яких адміністратор Секретаріату розвитку територій, секретар і генеральний директор місцевого самоврядування, а також інші відповідні органи. Їм доручили надати свої пояснення протягом двох тижнів.

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Позиція позивачів

Адвокат посадовців Пір Хамідулла Шах заявив, що 11 жовтня президент Пакистану запровадив надзвичайний стан і губернаторське правління у провінції Хайбер-Пахтунхва відповідно до статей 232 і 234 Конституції. За його словами, після цього федеральний уряд передав адміністративний та оперативний контроль над 12 визначеними районами, зокрема Банну, Секретаріату розвитку територій, адміністратором якого призначили додаткового головного секретаря.

Захист стверджує, що федеральне розпорядження надало прем’єр-міністру повноваження переводити та призначати на посади провінційних службовців у цих районах. Водночас, за словами адвоката, секретар місцевого самоврядування 30 жовтня відсторонив Балоча, а генеральний директор департаменту місцевого самоврядування і розвитку сільських районів 15 жовтня перевів Інамуллу до генеральної дирекції.

Адвокат вважає, що ці рішення ухвалили з порушенням федерального розпорядження та без погодження компетентного органу. Суд також запросив до наступного слухання помічника генерального прокурора Таджа Мохаммада Хана й додаткового генерального адвоката Західула Хака.

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