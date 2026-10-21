Суд у ПАР розглянув спір щодо білборда ДА про мафію водовозів — TimesLIVE

Високий суд Дурбана в ПАР розглянув спір щодо передвиборчого білборда Демократичного альянсу (ДА), на якому були зображені мер еТеквіні Сиріл Ксаба, муніципальний менеджер Муса Мбхеле та директор технічних служб Еднік Мсвелі. Посадовці вважають, що реклама, яка закликала зупинити мафію водовозів, має наклепницький характер, повідомляє TimesLIVE.

Білборд встановили вздовж автомагістралі N2 приблизно за два тижні до виборів. Він також містив заклик голосувати за ДА, щоб вода була у кранах. Рекламна компанія демонтувала білборд через три дні після встановлення, пояснивши це захистом інтересів свого бізнесу й орендодавця та прагненням зберегти нейтральність.

Позиції сторін у суді

Адвокат трьох посадовців заявив, що пересічний читач міг би сприйняти рекламу як твердження, нібито позивачі є мафією, причетні до неї або пов’язані з нею. Адвокат ДА заперечив таке тлумачення, заявивши, що білборд стосується відповідальності посадовців за водну кризу, а не містить звинувачень у нечесності чи співучасті.

Кандидат ДА на посаду мера Ханіфф Хусен сказав, що партія хотіла порушити питання про відповідальних за неспроможність міста відремонтувати водну інфраструктуру та залежність від водовозів. За його словами, у місті одночасно налічують близько 13 тисяч активних витоків води, а щомісяця втрачається орієнтовно 21 млрд літрів води.

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Минулого тижня муніципалітет еТеквіні повідомляв, що троє посадовців домагаються судової заборони щодо пов’язаних із білбордом відео, дописів і заяв в інтернеті. Слухання у справі перенесли на вівторок.

Скарги на пошкодження агітації

Окремо Африканський національний конгрес у провінції Квазулу-Натал заявив про пошкодження та зняття його передвиборчих матеріалів. Партія стверджує, що кандидат MK Party у 41-му окрузі разом із членами родини пошкодив її матеріали в КваМашу, а кандидатка FF+ та її син нібито знімали плакати в муніципалітеті Рей-Нконьєні. Відповіді на запити щодо цих звинувачень вони не надали.

Поліція Маргейта підтвердила відкриття справи за Законом про вибори після повідомлення про зняття плакатів політичної партії 15 жовтня на вулиці Манро в районі Margate Extension 2. Виборча комісія ПАР заявила, що на провінційному рівні не отримувала повідомлень про такі інциденти, але після відкриття кримінальної справи звернення до поліції є належною процедурою.

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