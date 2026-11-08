Суд у Парагваї постановив узяти під варту Сантьяго Пенью — Anadolu Agency

Суд у Парагваї постановив узяти під варту усунутого з посади президента Сантьяго Пенью. Суддя Умберто Отазу ухвалив тримати його у штабі Полку президентського ескорту в Асунсьйоні.

Як повідомляє Anadolu Agency, рішення ухвалили через кілька годин після того, як прокуратура офіційно висунула колишньому главі держави обвинувачення у зловживанні довірою, незаконному збагаченні через угоди у власних інтересах і фальсифікації офіційних документів. Пенья майже три години відповідав на запитання прокурорів у Генеральній прокуратурі, після чого його повернули під варту військової поліції.

Імпічмент і затримання

Пенью затримали пізно ввечері в п'ятницю у приватній резиденції. Біля будинку зібралися протестувальники, яких поліція розігнала. Ніч він провів під охороною у штабі Полку президентського ескорту.

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Того ж дня Сенат усунув Пенью з посади за неналежну поведінку на посаді та неналежне виконання обов'язків у зв'язку з діями його адміністрації під час фінансової кризи.

Крах Ueno Bank

Криза почалася 3 листопада, коли Центральний банк Парагваю втрутився в роботу Ueno Bank через серйозну неплатоспроможність. Після краху банку було заморожено депозити 2,94 млн клієнтів — майже половини населення країни. Серед вкладників були важливі державні установи та пенсійні фонди, зокрема державний Інститут соціального забезпечення.

За версією прокурорів, адміністрація експрезидента дозволяла розміщення державних коштів у приватній фінансовій установі з високими ризиками понад установлені законом межі безпеки. Новий президент Педро Альяна, колишній віцепрезидент і член правлячої партії «Колорадо», розпочав перший повний день на посаді. Його адміністрація перебуває під тиском виконати обіцянки щодо повної компенсації вкладникам, стабілізувати фінансову систему та відновити суспільну довіру.

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