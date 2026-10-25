Суд у Пешаварі звільнив під заставу 28 активістів PTI — Dawn

Високий суд Пешавара в Пакистані звільнив під заставу 28 активістів партії Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI), затриманих за Ордонансом про підтримання громадського порядку. Як повідомляє Dawn, рішення ухвалила колегія суддів Саїда Аршада Алі та Бабара Саттара.

Умови звільнення

Суд зобов’язав заявників, серед яких Ахсан і ще 27 осіб, надати по дві поруки на суму 100 тисяч пакистанських рупій кожна. Їх мають затвердити магістрати відповідних районів.

Активісти також повинні письмово зобов’язатися не брати участі в антидержавній діяльності та не вчиняти дій, що можуть зашкодити громадській безпеці або підтриманню громадського порядку.

Суд зазначив, що заявники на первинному етапі обґрунтували право на тимчасовий захист, оскільки справа стосується їхніх конституційних прав на життя, свободу та пересування. Наступне слухання за спільною петицією 28 затриманих призначили на 27 жовтня.

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Оскарження наказів про затримання

Активісти оскаржують накази про затримання, видані департаментом внутрішніх справ 12 жовтня 2026 року відповідно до розділу 3 Ордонансу Західного Пакистану про підтримання громадського порядку 1960 року. Представник влади Вакар Халіл попросив час для подання письмових пояснень, матеріалів справи та підтвердних документів.

Адвокати заявників стверджували, що накази були однаковими за змістом і не містили конкретних підстав, опису окремих інцидентів або дій, які б підтверджували висловлені побоювання. Вони також послалися на тимчасові рішення колегій Високого суду в Сваті та Абботтабаді щодо людей, затриманих за аналогічними наказами.

Окремо 122 активісти PTI з округу Свабі оскаржили своє затримання за тим самим ордонансом. У їхній петиції, поданій представниками юридичного крила PTI, також міститься вимога про тимчасове звільнення під заставу до остаточного розгляду справи.

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