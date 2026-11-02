Суд у Петах-Тікві затвердив угоду про виплату 830 тисяч шекелів — Jerusalem Post

Суд у Петах-Тікві, Ізраїль, затвердив мирову угоду, за якою Шауль Елькарів та його дружина Това мають виплатити Нехамі Габай 830 тисяч шекелів. Судове затвердження надало угоді силу обов’язкового до виконання рішення, повідомляє Jerusalem Post.

Позов на 1,17 мільйона шекелів

Габай, мати трьох дітей, подала позов на 1,17 мільйона шекелів. У позовній заяві вона стверджувала, що звернулася до Елькаріва у 2021 році, коли його представили їй як рабина, кабаліста та людину, здатну допомагати людям у скрутних обставинах.

За твердженням позивачки, згодом Елькарів став впливовою людиною в її житті, а вона почала покладатися на його поради щодо особистих, сімейних і фінансових питань. У заяві йшлося, що він скористався її довірою, щоб переконати переказати значні суми йому та його дружині.

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Перекази після продажу квартири

Згідно з позовом, у лютому та березні 2022 року Габай переказала подружжю загалом 745 467 шекелів. Більшість цих коштів, як стверджувала вона, надійшла від продажу квартири під час розлучення, а решта — з державних виплат, призначених для її утримання та підтримки дітей.

Позивачка заявляла, що Елькарів супроводжував її до банку, давав вказівки щодо переказів і в окремих випадках представлявся банківським працівникам її батьком. Кошти, за матеріалами позову, надходили на спільний рахунок подружжя, особистий рахунок Тови Елькарів, а також передавалися готівкою.

Габай також стверджувала, що Елькарів згодом визнав отримання грошей та обіцяв їх повернути, зокрема за рахунок кредиту. Досягнута угода передбачає виплату 830 тисяч шекелів замість заявлених у позові вимог.

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