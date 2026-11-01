Суд у Південній Кореї оштрафував крадія посилки на 1 млн вон — Korea Herald

Окружний суд Кванджу в Південній Кореї оштрафував чоловіка на 1 млн вон, або близько 750 доларів, за крадіжку залишеної без нагляду посилки в житловому комплексі. Як повідомляє Korea Herald, 15 жовтня суд визнав його винним у викраденні відправлення з товарами приблизною вартістю 100 тис. вон.

Штраф вищий за запит прокуратури

Посилку залишили у визначеному місці для мешканців житлового комплексу в Кванджу. Прокуратура у спрощеному порядку просила призначити штраф у 700 тис. вон, однак суд визначив вищу суму.

Викрадені речі повернули власникові, проте потерпілий не пробачив обвинуваченого. Суд зазначив, що, попри незначну тяжкість правопорушення, суворіше покарання потрібне через суспільне значення такого вчинку.

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Неписане правило доставки

У рішенні суд вказав, що в корейському суспільстві діє неписане правило не брати чужі посилки, залишені біля дверей, спільного входу або в офісі охорони. На думку суду, ця довіра дає людям змогу користуватися службами доставки без зайвих побоювань, а крадіжка чужого відправлення її підриває.

У Південній Кореї посилки зазвичай залишають біля дверей помешкання або у спеціально відведеному місці в житлових комплексах. Подібний підхід застосовують і до доставки їжі: кур'єр часто залишає замовлення біля дверей та повідомляє клієнта через повідомлення або застосунок. За даними видання, крадіжки залишених без нагляду посилок у країні трапляються нечасто.

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