Суд у Південній Кореї зобов’язав Ador подати рекламні контракти — Korea Herald

У Південній Кореї суд зобов’язав агентство Ador подати рекламні контракти у справі про відшкодування 33,1 млрд вон, або $24,8 млн. Документи потрібні для оцінки заявлених агентством збитків у спорі з колишньою учасницею NewJeans Даніель, її матір’ю та колишньою гендиректоркою Ador Мін Хі Джин, повідомляє Korea Herald.

Спір щодо документів

На сьомому слуханні представники відповідачів знову порушили питання про ненадання Ador рекламних контрактів. На їхню думку, відсутність документів затягує розгляд і може відтермінувати повернення Даніель до роботи в індустрії розваг. Ador послалося на обмеження конфіденційності.

Суд постановив подати документи без затримки оцінки розміру збитків. Очікується, що слухання завершаться в січні. Сторона Даніель стверджувала, що тривалий процес залишає її кар’єру в невизначеному стані. Водночас припущення про навмисне затягування справи з боку Ador залишається спірним: контракт Даніель уже розірвано, а судовий процес прямо не забороняє їй відновити кар’єру.

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Інші позови та контракти NewJeans

Суперечка відбувається напередодні рішення суду першої інстанції в іншому позові на 2 млрд вон, який Belift Lab, дочірня компанія Hybe, подала проти Мін Хі Джин. Лейбл заявляє, що її звинувачення у копіюванні гуртом Illit стилю NewJeans зашкодили його репутації. Мін Хі Джин наполягає, що висловлювала обґрунтовані застереження щодо творчої схожості.

Обидві справи знову привернули увагу після публікації The New York Times від 5 листопада про ексклюзивні контракти NewJeans, підписані тоді, коли всі п’ятеро учасниць були неповнолітніми. У матеріалі порушувалися питання захисту молодих артистів, фінансових штрафів і використання голосів та зовнішності виконавиць.

Суд у жовтні 2025 року підтвердив чинність ексклюзивних контрактів учасниць із Ador, а рішення набуло чинності після того, як вони не подали апеляції. Hybe заявила, що положення про штрафи відповідають урядовим стандартам, а додаткова угода містила захист для неповнолітніх. Мін Хі Джин заперечує версію Hybe щодо переговорів, стверджуючи, що юридична команда материнської компанії готувала й редагувала угоди та мала остаточні повноваження для їх схвалення.

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