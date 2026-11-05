Суд у Польщі призначив терміни у справі про Lexus родини Туска — Interia

Районний суд в Ельблонзі, Польща, призначив Лукашу В. сукупне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, а Стефану Н. — один рік і три місяці ув’язнення у справі, що стосується, зокрема, крадіжки автомобіля Lexus родини прем’єр-міністра Дональда Туска. Як повідомляє Interia, вирок ще не набрав законної сили.

Рішення суду

Суд визнав обох чоловіків винними у крадіжці автомобіля. Щодо Лукаша В. суд ухвалив рішення у двох справах, встановивши, що злочини було вчинено через короткий проміжок часу, та призначив сукупне покарання.

Час, який обидва засуджені провели під вартою, буде зараховано до строку покарання. Сторони можуть оскаржити рішення в апеляційному порядку.

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Обставини справи

Lexus родини Дональда Туска викрали у вересні 2025 року неподалік будинку польського прем’єр-міністра в Сопоті. Автомобіль знайшли через кілька годин після повідомлення про крадіжку на одному з паркінгів у Гданську.

У справі затримали 40-річного Лукаша В. та 43-річного Стефана Н. Їх обвинувачували в тому, що вони спільно вчинили крадіжку Lexus із проникненням. Прокуратура також висунула Лукашу В. обвинувачення у двох інших крадіжках автомобілів із проникненням в Ельблонзі та Сопоті, а також у використанні підроблених номерних знаків на раніше викрадених автомобілях.

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