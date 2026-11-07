Суд у Ріо засудив адвоката за расизм проти євреїв — Jerusalem Post

Суд у Ріо-де-Жанейро визнав бразильського адвоката Еріберту де Міранду Жордана Філью винним у расизмі після його закликів усунути євреїв із керівних посад у Бразильському інституті адвокатів та закрити Єврейську федерацію штату Ріо-де-Жанейро. Як повідомляє Jerusalem Post, йому призначили два роки ув'язнення у відкритому режимі, однак суд замінив покарання громадськими роботами.

Вимоги усунути євреїв

Справу пов'язано із засіданням інституту 20 березня 2024 року, яке транслювали на YouTube. Під час нього Жордан Філью зачитав лист із вимогою усунути з керівництва та посад голів комітетів усіх євреїв — як сіоністів, так і не сіоністів. Він заявляв, що релігійним євреям не місце в цій професійній юридичній організації, та вимагав їхнього звільнення через релігійну належність.

Тоді ж адвокат закликав закрити Єврейську федерацію штату Ріо-де-Жанейро, яка раніше подала на нього скаргу до Бразильської асоціації адвокатів через інші антисемітські висловлювання. Його заяви викликали обурення в інституті та єврейській громаді Бразилії.

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Рішення суду та обмеження

Прокуратура штату Ріо-де-Жанейро висунула Жордану Філью обвинувачення в расизмі 16 квітня 2024 року. Прокурор Алешандре Темістоклес дійшов висновку, що висловлювання адвоката вийшли за межі політичної критики та були підбурюванням до дискримінації й заподіяння шкоди євреям через їхню релігію та походження.

Суддя Паулу Роберту Сампайю Жанґутта постановив, що адвокат вийшов за межі допустимої політичної критики Ізраїлю, приписуючи євреям негативні риси та вимагаючи виключити їх із професійної установи через ідентичність. Також суд призначив штраф у розмірі 10 денних ставок і зобов'язав його сплатити 3 тисячі бразильських реалів компенсації колективної моральної шкоди.

Крім того, Жордан Філью має щомісяця з'являтися до суду, не контактувати з єврейськими членами інституту та обмежити онлайн-публікації зі згадками про євреїв. Адвокат заявив, що оскаржуватиме вирок.

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