Суд у Краснодарському краї держави-агресора Росії постановив конфіскувати майно першого віцегубернатора регіону Ігоря Галаса, його родичів і пов’язаних із ним осіб. Загальну вартість активів оцінили у понад 970 млн рублів, або $11,8 млн.

Позов прокуратури

Як повідомляє The Moscow Times із посиланням на Interfax та заяву суду, позов подала Генеральна прокуратура Росії — держави-агресора. У суді заявили, що Галась придбав активи, вартість яких значно перевищувала його задекларовані доходи. За даними суду, посадовець оформлював майно на родичів, щоб приховати право власності, а також незаконно займався приватним бізнесом особисто та через посередників.

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63 об’єкти нерухомості та автомобілі

Суд зазначив, що за понад 18 років державної служби Галась і пов’язані з ним особи накопичили 63 об’єкти нерухомості та автомобілі. До позову разом із Генпрокуратурою долучилися Федеральне агентство з управління державним майном Росії та Федеральна служба судових приставів.

Ігор Галась працює в адміністрації губернатора Краснодарського краю з 2015 року, де відповідав за регіональні фінанси та економічну політику. У жовтні 2025 року його підвищили до посади першого віцегубернатора. За останній рік кримінального переслідування також зазнали колишні заступники губернатора краю Андрій Коробка, Олександр Власов та Олександр Каїнов.

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