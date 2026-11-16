Суд у Росії оштрафував політикиню Галяміну на 2 тисячі рублів — Meduza English

Вахітовський районний суд Казані в Росії, державі-агресорі, оштрафував політикиню Юлію Галяміну на 2 тисячі рублів за непокору поліції за статтею 19.3 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє Meduza з посиланням на проєкт правової допомоги «Слово захисту».

Затримання на вокзалі

Галяміну затримали на залізничному вокзалі в Казані вдень 14 листопада. Спершу поліцейські склали щодо неї адміністративний протокол через відмову розблокувати телефон.

Правоохоронці заявили, що хотіли перевірити пристрій, оскільки вважали Галяміну особою, яка може бути причетною до екстремістської або терористичної діяльності. Водночас політикині немає у реєстрі терористів та екстремістів, який веде Росфінмоніторинг.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Галяміна повідомила, що приїхала до Казані як туристка.

Версії поліції та політикині

Згідно з протоколом, політикиня розмахувала руками, хапала поліцейських за одяг, відштовхувала їх і намагалася втекти. У документі зазначено, що це стало підставою для її затримання. Галяміна заперечила викладену поліцією версію подій.

Вона перебувала в поліції до судового засідання 16 листопада. Юлія Галяміна раніше була депутаткою муніципальної ради московського району Тимірязєвський. У вересні 2022 року Міністерство юстиції Росії внесло її до реєстру «іноземних агентів».

Читай нас у