Суд у Росії призначив Тюльпанову сім діб арешту — Meduza

Смольнінський районний суд Санкт-Петербурга в Росії, державі-агресорі, призначив Владиславу Тюльпанову сім діб адміністративного арешту за демонстрацію забороненої символіки. Суд визнав його винним за частиною 1 статті 20.3 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, повідомляє Meduza.

Посилання на Instagram

За даними пресслужби судів Санкт-Петербурга, підставою для притягнення Тюльпанова до відповідальності стало посилання на його акаунт в Instagram, розміщене в Telegram-каналі. Про це пресслужба повідомила виданню Rotonda.

Тюльпанов повністю визнав вину та прибрав посилання з опису профілю. Йому 21 рік. На своєму сайті й у соцмережах він називає себе наймолодшим і найвідомішим політиком Росії, а також регулярно зазначає, що його хрещена мати — голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

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Спроби вступити до Єдиної Росії

Тюльпанов неодноразово намагався вступити до партії «Єдина Росія». У 2025 році він отримав партквиток від чеченського регіонального відділення, заявивши, що йому перешкоджали вступити до партії в Санкт-Петербурзі.

Невдовзі чеченське відділення виключило його з партії, вказавши на дискредитацію «Єдиної Росії». Пізніше заяву Тюльпанова про вступ до партії в Санкт-Петербурзі відхилили.

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