Суд у Сеулі видав ордер на арешт підозрюваної в нападі на лікаря — Korea Herald

Суд у Сеулі, Південна Корея, видав ордер на арешт жінки віком близько 50 років, яку підозрюють у нападі з ножем на лікаря лікарні Severance. Їй інкримінують замах на вбивство.

Рішення суду

Західний окружний суд Сеула видав ордер, пославшись на ризик втечі підозрюваної. Як повідомляє Korea Herald, жінку затримали в середу після ймовірного нападу на професора психіатрії в лікарні Severance у районі Сінчхон на заході Сеула.

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Стан лікаря

За даними видання, лікар зазнав поранень обличчя та руки. Його доправили до відділення невідкладної допомоги з раною завдовжки приблизно 5 сантиметрів. Поранення не становило загрози для життя.

Під час прибуття до суду на слухання щодо арешту жінка, відповідаючи на запитання журналістів про мотиви, заявила, що психіатричне відділення лікарні у 2018 році не надало їй лікування у відділенні внутрішньої медицини та спричинило діабет. За інформацією джерел видання, вона не була пацієнткою, яка очікувала на психіатричне лікування в цій лікарні.

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