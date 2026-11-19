Федеральний суд у Тампі, штат Флорида, дозволив продовжити розгляд більшості вимог у позові президента США Дональда Трампа про наклеп проти газети The New York Times та видавництва Penguin Random House. Суддя Стівен Меррідей відхилив два пункти позову, але не закрив решту вимог.

Рішення суду у Флориді

Рішення ухвалив окружний суддя США Стівен Меррідей, призначений президентом Джорджем Бушем-старшим. Суддя зазначив, що решта вимог правдоподібно містить твердження про те, що висловлювання, в яких Трампа звинувачували у плануванні та вчиненні складних злочинів, могли ґрунтуватися на неповній і мінімальній інформації.

Трамп стверджує, що книга та публікації газети містили неправдиві, зловмисні й наклепницькі заяви. За його версією, ці матеріали були спрямовані на підрив його шансів на президентських виборах 2024 року.

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Які матеріали оскаржує Трамп

Позов стосується двох статей The New York Times і книги журналіста видання Пітера Бейкера For Trump, a Lifetime of Scandals Heads Toward a Moment of Judgment. У позовній заяві Трамп послався на 22 твердження з книги та 12 тверджень зі статей Сюзанни Крейг і Расса Бюттнера.

Ці матеріали порушували питання про роль Трампа у створенні реаліті-шоу The Apprentice, його спадок від батька, ділові проєкти та дитинство в Нью-Йорку. The New York Times і Penguin Random House заперечили звинувачення в наклепі. У клопотанні про закриття справи вони заявили, що позов юридично необґрунтований, не пояснює належно наклепницький характер тверджень і містить суб'єктивні оцінки, які неможливо довести або спростувати. Представники газети, видавництва й особисті адвокати Трампа оперативних коментарів не надали.

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