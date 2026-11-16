Суд у США остаточно заблокував чотирирічний ліміт для іноземних студентів — STAT News
Федеральний суддя в Бостоні остаточно заблокував план адміністрації Трампа обмежити чотирма роками строк перебування у США іноземних студентів і науковців. Про це повідомляє STAT News. Рішення стосується, зокрема, аспірантів і постдокторантів, для яких планували встановити чотирирічне обмеження.
Остаточне рішення суду
Суддя Ф. Денніс Сейлор IV визнав це правило свавільним і необґрунтованим, таким, що становить зловживання дискреційними повноваженнями та не відповідає закону.
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Раніше Сейлор тимчасово зупинив дію правила за день до того, як воно мало набути чинності. Нинішня постанова є остаточним рішенням у справі. Водночас урядове оскарження первинного рішення суду все ще перебуває на розгляді.
Побоювання університетів
Університети та представники наукової спільноти побоювалися, що чотирирічний ліміт відлякає іноземних студентів від навчання в аспірантурах США. Такі освітні програми часто тривають понад чотири роки.