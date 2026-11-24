Федеральне журі у Брукліні, США, визнало китайську технологічну компанію Huawei винною за 10 із 12 пунктів обвинувачення у кримінальній справі. Йдеться, зокрема, про введення банків в оману щодо бізнесу в Ірані та викрадення комерційних таємниць американських компаній, повідомляє Cyprus Mail.

Водночас присяжні виправдали Huawei за обвинуваченням у змові з метою рекету. Цей пункт передбачав твердження, що компанія діяла як злочинне підприємство.

Судовий процес і звинувачення

Процес тривав понад два місяці. Прокуратура викликала більш ніж 60 свідків, тоді як захист — 15. Huawei та три її афілійовані структури загалом обвинувачували за 12 пунктами, серед яких були банківське й електронне шахрайство, порушення санкцій, змова з метою викрадення комерційних таємниць і перешкоджання правосуддю.

Прокурори стверджували, що компанія ввела в оману банки HSBC, Standard Chartered і BNP Paribas щодо своїх ділових операцій в Ірані. Також вони намагалися довести, що Huawei протягом двох десятиліть змовлялася для отримання технологій американських компаній, зокрема вихідного коду Cisco для маршрутизаторів і антенних технологій Quintel. За версією обвинувачення, Huawei також найняла професора, щоб отримати доступ до друкованої плати, розробленої компанією CNEX.

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Справа Мен Ваньчжоу

Кримінальна справа почалася у 2018 році. У грудні того року в Канаді за американським ордером затримали фінансову директорку Huawei Мен Ваньчжоу — доньку засновника компанії. Її звинувачували в тому, що вона ввела в оману працівника HSBC щодо бізнесу Huawei в Ірані, що дало змогу компанії переміщувати долари до країни та з неї всупереч санкціям США.

Мен Ваньчжоу майже три роки оскаржувала екстрадицію до США, а згодом уклала угоду про відстрочене кримінальне переслідування й повернулася до Китаю. Обвинувачення проти неї закрили. Під час процесу прокурори також надали присяжним заяву, додану до цієї угоди, в якій вона визнала незаконне ведення компанією бізнесу в Ірані.

Захист Huawei наполягав, що HSBC та інші банки знали про іранський бізнес компанії й конкурували за її обслуговування. Адвокат Браян Геберліг заявив, що прокуратура вибірково використала окремі епізоди, намагаючись довести існування 20-річної змови.

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