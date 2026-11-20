Федеральна суддя Тріна Томпсон у Сан-Франциско визнала неконституційними релігійні листи, які міністерка сільського господарства США Брук Роллінз надсилала 100 тисячам працівників відомства зі своєї офіційної електронної пошти. Суд постановив, що посадовиця має уникати проповідування під час комунікації зі співробітниками.

Листи до працівників

Роллінз надсилала повідомлення з християнськими текстами та зображеннями на День незалежності США, День подяки, Різдво та Великдень. Водночас вона не розсилала привітань з нагоди свят інших релігій, повідомляє The Guardian.

Зокрема, у великодньому листі від 5 квітня Роллінз порівняла працівників із першими учнями, які зустріли воскреслого Господа, та закликала їх бути сповненими надії і пасхальної радості.

Позиція суду

Суддя Томпсон дійшла висновку, що розсилки порушили положення Першої поправки до Конституції США щодо встановлення релігії державою. Вона звернула увагу на владні повноваження Роллінз, використання нею службової пошти та зміст повідомлень, які створювали враження, ніби християнство є спільною вірою працівників Міністерства сільського господарства.

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За рішенням суду, працівники фактично не можуть відмовитися від читання листів керівниці відомства. Такі повідомлення, на думку судді, могли спонукати співробітників приховувати власні переконання або відчувати тиск прийняти християнську віру Роллінз.

Суд також зазначив, що Роллінз має припинити поширювати релігійні повідомлення, якщо колега попросить її про це. Водночас вона може обговорювати свою віру із зацікавленими колегами, пояснювати її значення для себе, чемно запрошувати на релігійні заходи та висловлювати свої погляди у відповідних розмовах.

Позов у травні подали шестеро працівників відомства та профспілка National Federation of Federal Employees, яка представляє 19 тисяч співробітників міністерства. Міністерство сільського господарства США не відповіло на запит про коментар.

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