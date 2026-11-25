Федеральний суд у Вашингтоні, США, видав попередню судову заборону на виконання нових указів президента Дональда Трампа, які мали обмежити право на громадянство за народженням. Рішення 25 листопада ухвалив суддя окружного суду США Крістофер Р. Купер.

Аргументи суду

У 67-сторінковому меморандумі Купер зазначив, що положення про громадянство 14-ї поправки до Конституції США гарантує громадянство «практично всім дітям, народженим у Сполучених Штатах». Суд також заборонив федеральним органам влади виконувати серпневі укази президента, спрямовані на звуження права на громадянство за народженням та протидію так званому пологовому туризму.

Суддя постановив не допустити й інших дій адміністрації, які могли б позбавити учасників колективного позову громадянства або обмежити їхні права. За словами Купера, суспільним інтересам завжди відповідає дотримання федеральними відомствами Конституції та законів.

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Позови правозахисників

Позов проти указів у вересні подали групи захисту прав іммігрантів, зокрема Американська спілка захисту громадянських свобод. Як повідомляє The Hill, Купер вказав, що Верховний суд США двічі підтверджував громадянство для дітей, народжених у країні, за винятком незначної кількості осіб, які не підпадають під юрисдикцію американського законодавства.

У вересні суддя федерального суду в штаті Меріленд Дебора Бордман також попередньо заблокувала ці обмеження після звернення двох інших організацій із захисту прав іммігрантів. Раніше, у червні, Верховний суд США рішенням із результатом 6 голосів проти 3 скасував попередній указ Трампа щодо обмеження громадянства за народженням.

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