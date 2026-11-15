Суд у США заблокував закриття парку у Вашингтоні для поля для гольфу — Jerusalem Post

Федеральна суддя Ана Реєс у США тимчасово заборонила адміністрації президента Дональда Трампа закривати прибережний East Potomac Park у Вашингтоні для реконструкції гольф-поля. Парк, розташований неподалік меморіалу Джефферсона та приблизно за 3 км на південь від Білого дому, має залишатися відкритим для відвідувачів, повідомляє Jerusalem Post.

Суд зупинив заплановане закриття

У 30-сторінковому рішенні, ухваленому в суботу, Реєс заблокувала план федерального уряду закрити територію вже в неділю. Трамп раніше заявляв, що парк планували закрити на 15 місяців, аби перетворити його гольф-інфраструктуру на поле чемпіонського рівня для професійних гравців.

Суддя дійшла висновку, що пояснення адміністрації щодо необхідності закриття парку були формальним приводом. За її висновком, уряд порушив щонайменше два федеральні закони, намагаючись вкластися у довільно встановлений строк. Реєс зазначила, що влада пропонує на невизначений час закрити історичний парк, яким щодня користуються жителі Вашингтона.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позов організації зі збереження історичних об’єктів

Позов подала організація DC Preservation League, що займається збереженням історичних об’єктів. Вона стверджує, що проєкт реконструкції порушує федеральні норми та закони. Раніше Реєс уже заборонила Службі національних парків вирубувати дерева в парку або здійснювати інші незворотні зміни без попереднього повідомлення позивачів.

Водночас суддя уточнила, що адміністрація не зобов'язана підтримувати роботу гольф-об'єктів на території парку. Однак відсутність гольф-операцій не може бути приводом обмежити доступ відвідувачів до East Potomac Park.

Парк має три гольф-поля на 36 лунок, поле для мінігольфу та асфальтовану кільцеву доріжку, популярну серед велосипедистів і бігунів. Запропонована реконструкція передбачала створення одного 18-лункового поля чемпіонського рівня, на якому, за словами Трампа, могли б проводити такі змагання, як US Open і Ryder Cup.

Читай нас у