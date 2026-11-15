Суд у США заборонив фінансувати три партійні ролики коштом держави — The Guardian

Федеральний суд у Нью-Йорку видав два тимчасові приписи, які зупинили використання державних коштів для фінансування рекламних роликів із політичним змістом на підтримку адміністрації президента США Дональда Трампа. Як повідомляє The Guardian, йдеться про кампанію вартістю $20 млн.

30 жовтня окружна суддя Дженніфер Рошон постановила припинити показ трьох роликів в Instagram та ще на двох платформах, оскільки вони були «суто партійними». Ролики мали назви «$5 000 для американців», «Ціна соціалізму» та «Кожен демократ голосував проти скасування податку на чайові».

Позов щодо реклами

Позов подали Campaign Legal Center Action, що представляв Common Cause, а також Public Integrity Project Action і Democracy Forward. Старша юридична радниця Campaign Legal Center Рената О’Доннелл заявила, що Міністерство внутрішньої безпеки США витратило $20 млн коштів платників податків на оплату ефіру через приватну рекламну агенцію для створеної урядом пропаганди.

Перед першим рішенням суду Трамп захищав фінансування роликів у дописі в Truth Social, назвавши використання державних коштів «доволі стандартним». Згодом, на тлі критики, зокрема з боку частини республіканців, він заявив, що оплачуватиме рекламу через свою структуру політичного фандрейзингу.

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Податкова справа

Окремо суддя у Флориді Кетлін Вільямс розкритикувала запропоновану угоду щодо позову Трампа на $10 млрд проти Служби внутрішніх доходів США через давній витік його податкових даних до The New York Times. Угода передбачала створення фонду на $1,8 млрд для виплат особам, які заявляли про політичні переслідування за президентства Джо Байдена, а також імунітет Трампа від перевірок IRS, проведених до травня 2026 року.

Суддя дійшла висновку, що запропонована домовленість ґрунтувалася на введенні суду в оману, а позов подали недобросовісно, щоб надати угоді видимість судової легітимності. Після рішення Вільямс Міністерство юстиції відмовилося від ідеї створення фонду. Водночас положення про імунітет Трампа, його родини та Trump Organization від розслідувань і переслідувань щодо минулих податкових питань, за даними видання, лишилося чинним.

Наприкінці вересня Апеляційний суд одинадцятого округу США також відмовив адвокатам Трампа Алехандро Бріто та Деніелу Епштейну в проханні призупинити санкції, накладені суддею Вільямс. Суд зазначив, що вони не довели ймовірності успішного оскарження висновку про недобросовісні дії.

Позов щодо Truth Social

Ще одна справа стосується сервісу Trump API. Позов проти Trump Media and Technology Group подали Democracy Defenders Fund разом із міським прокурором Сан-Франциско Девідом Чіу, Washington Litigation Group і Platkin LLP. За твердженням позивачів, сервіс міг надавати платним користувачам ранній доступ до дописів Трампа в Truth Social за ціною до $100 тис. на місяць. Суд ще не ухвалив рішення у цій справі.

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