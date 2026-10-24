Суд у Стамбулі почав процес над прем’єром Нетаньягу та 34 ізраїльтянами — Jerusalem Post

Суд у Стамбулі розпочав заочний розгляд справи щодо 35 ізраїльтян, серед яких прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, міністр оборони Ісраель Кац, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір і начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір. Провадження пов'язане з перехопленням ізраїльськими ВМС флотилії Sumud, що прямувала до Гази.

Про це повідомляє Jerusalem Post. Слухання відбулося в 11-му кримінальному суді Стамбула. На ньому були учасники флотилії, які подали скарги проти Ізраїлю, їхні адвокати та представники турецьких організацій. Жоден ізраїльський фігурант справи на засідання не прибув.

Рішення після слухання

Суд доручив встановити, чи мають 35 фігурантів нерухомість або інше майно в Туреччині, та залишив чинними ордери на їхній арешт. Повідомлень про замороження активів або накази про вилучення майна не надходило.

Також суд залишив чинними рішення, пов'язані із запитами щодо червоних повідомлень Interpol. Водночас немає підтвердження, що Interpol уже видав такі повідомлення стосовно фігурантів. Навіть у разі видачі червоне повідомлення не є міжнародним ордером на арешт і не зобов'язує держави-члени Interpol автоматично затримувати людину. Наступне слухання призначили на 30 березня 2027 року.

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Скарги учасників флотилії

Справу розглядають за скаргами громадян Туреччини, які брали участь у флотилії та були затримані після перехоплення суден ізраїльськими військово-морськими силами. Вони заявляють про насильство під час перехоплення та затримання, вилучення особистих речей і утримання в принизливих умовах. Під час слухання учасники флотилії свідчили про ймовірне жорстоке поводження з боку ізраїльських силовиків.

Турецький обвинувальний акт містить обвинувачення в катуваннях, незаконному позбавленні волі, заподіянні тілесних ушкоджень і розбої за обтяжувальних обставин. Ці твердження не були доведені в суді. Крім політиків і військових, серед фігурантів є журналіст, рабин, інфлюенсер у соціальних мережах та особи з неуточненими ролями.

Окремо суд попросив прокуратуру Стамбула розглянути можливість нового обвинувального акта щодо ймовірних дій Ізраїлю проти цивільного населення Гази. Судді зазначили, що чинний обвинувальний акт зосереджений на епізоді з флотилією, а події в Газі згадує лише загально й побічно. Суд також доручив встановити інших осіб, згаданих у свідченнях заявників, і розглянути можливість проваджень щодо них.

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