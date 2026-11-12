Суд у Таллінні зобов’язав Естонію виплатити €300 тисяч за збір даних — ERR News

Талліннський адміністративний суд зобов’язав Естонію виплатити по €150 тисяч бізнесмену Парвелу Пруунсільду та політику Прійту Хумалу. Компенсацію призначили за немайнову шкоду через незабезпечення державою права позивачів на приватність і конфіденційність їхніх комунікацій.

Як повідомляє ERR News, суд також постановив відшкодувати позивачам судові витрати — €25 тисяч і €8302,40 відповідно.

Конфлікт із правом ЄС

Пруунсільд і Хумал заявляли, що естонська держава роками незаконно вимагала від операторів зв’язку збирати та зберігати персональні дані клієнтів. Суд зазначив, що норми естонського Закону про електронні комунікації, які передбачали загальний і невибірковий збір та зберігання значних обсягів даних, суперечили праву Європейського Союзу.

За висновком суду, така невідповідність існувала щонайменше з рішення Суду ЄС від 21 грудня 2016 року. Після набуття чинності рішенням Верховного суду Естонії від 18 червня 2021 року державні органи мали повністю усвідомлювати, що ці положення не можуть законно застосовуватися в країні.

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Суд вказав, що органи влади мали припинити вимагати виконання цих норм, а державні установи — запитувати дані, зібрані на їхній підставі. Водночас законодавча і виконавча гілки влади понад три роки не усували суперечність законодавства з правом ЄС.

Використання даних у кримінальній справі

Після рішення Верховного суду 2021 року виконавчі органи продовжували надсилати нові запити щодо даних, зібраних телекомунікаційними компаніями на підставі положення, яке не могло законно застосовуватися, та використовували отриману інформацію у кримінальних провадженнях, встановив суд.

Суд визнав, що збір окремих комунікаційних даних може бути виправданим для захисту національної безпеки та підтримання громадського порядку. Однак ці інтереси не виправдовують загального й невибіркового збору персональних даних усіх користувачів телекомунікаційних послуг.

У справі Пруунсільда і Хумала незаконно зібрані дані згодом використали у кримінальному провадженні проти них. На час ухвалення рішення адміністративним судом їхнє виправдання у цій справі вже набуло чинності. Апеляцію на рішення Талліннського адміністративного суду можна подати до Талліннського окружного суду до 14 грудня.

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