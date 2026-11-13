Суд у Туреччині постановив звільнити адвоката Імамоглу — Der Spiegel

Суд у Сіліврі, Туреччина, постановив звільнити з-під варти адвоката колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу Мехмета Пехлівана та ще сімох обвинувачених у масштабному процесі проти опозиційного політика і його співробітників. Про це Der Spiegel повідомляє з посиланням на близьку до опозиції газету Cumhuriyet.

Рішення щодо тримання під вартою

За даними Cumhuriyet, суд також ухвалив рішення про звільнення з-під варти директорки комунікаційної компанії міської адміністрації. Суд регулярно перевіряє, щодо яких обвинувачених має надалі застосовуватися запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дати завершення розгляду справи та оголошення вироку наразі немає. Імамоглу перебуває під вартою з березня 2025 року. У жовтні він виголосив у головному процесі чотириденну промову, а опозиція називає провадження політично мотивованим.

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Обвинувачення проти Імамоглу

Колишньому меру Стамбула інкримінують 142 злочини, зокрема створення та керівництво злочинною організацією. Згідно з обвинувальним актом, він нібито використовував міську адміністрацію як джерело фінансування, щоб очолити свою тодішню партію CHP та забезпечити президентську кандидатуру.

За повідомленнями медіа, прокуратура вимагає для Імамоглу сукупно понад 2000 років ув’язнення. У суді політик відкинув обвинувачення. Імамоглу, якого обрали мером Стамбула у 2019 році, вважають перспективним суперником на наступних президентських виборах у Туреччині.

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