Суд в Анкарі, Туреччина, ухвалив рішення про заборону ув’язненому меру Стамбула Екрему Імамоглу займатися політикою. Суд визнав його винним у справі про шахрайство під час голосування на партійному з’їзді. Імамоглу та ще вісьмох обвинувачених засудили до двох років і одного місяця позбавлення волі, повідомляє The National.

Справа про з’їзд опозиційної партії

Обвинувачення стосувалося з’їзду Республіканської народної партії 2023 року, на якому її лідером обрали Озгюра Озеля. Суд визнав обвинувачених винними у неправомірному заохоченні людей голосувати за Озеля. Імамоглу та інші фігуранти справи заперечували звинувачення.

Суд надав засудженим два тижні для подання апеляції. Вироки та політична заборона не застосовуватимуться до остаточного рішення судів вищих інстанцій.

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Наслідки для мерії Стамбула

Екрем Імамоглу перебуває під вартою з березня 2025 року в межах окремої справи про корупційні звинувачення, які він заперечує. Обов’язки мера Стамбула виконує його заступник Нурі Аслан.

Якщо політичну заборону залишать у силі, це може відкрити шлях до голосування міської ради Стамбула за нового мера. За даними видання, роздробленість опозиції може сприяти обранню представника коаліції президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Імамоглу став мером Стамбула у 2019 році та був однією з ключових фігур турецької опозиції. Його заарештували за кілька днів до запланованого оголошення про висунення кандидатури на президентських виборах. Опозиційні партії вважають корупційні справи проти десятків виборних посадовців політично мотивованими.

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