Суд у Тувумбі відклав справу про вбивство Джани Армстронг — ABC News Australia

У Тувумбі, Австралія, магістратський суд відклав до 29 січня подальший розгляд справи про вбивство Джани Армстронг. Відкладення має дати час для вручення решти матеріалів доказів. У справі обвинувачують 48-річного колишнього таксиста Дхарміндера Сінгха, який перебуває під вартою.

Як повідомляє ABC News, Сінгху висунуто обвинувачення у вбивстві, яке розглядають як злочин, пов’язаний із домашнім насильством, а також у підпалі автомобіля Армстронг. Окремо він постає перед обвинуваченнями у порушенні іншого припису щодо домашнього насильства та нападі. Адвокат Рамлі Салехкон заявив, що його клієнт заперечує всі обвинувачення.

Суперечка щодо окремого розгляду

Захисник просив розглядати обвинувачення у нападі та порушенні припису окремо від справи про вбивство. Він пояснив це тим, що свідки в цих провадженнях також є свідками у справі про вбивство, а публікація матеріалів може зашкодити захисту його клієнта.

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Магістратка Кайна Моріс відповіла, що справи спершу об’єднали на прохання самого адвоката. Вона також не погодилася з аргументом про те, що провадження щодо вбивства необхідно завершити раніше за інші епізоди. Салехкон додав, що через утримання Сінгха у виправному центрі Вудфорд, розташованому приблизно за дві з половиною години їзди від Тувумби, йому складно отримувати вказівки від підзахисного.

Обставини справи

Джану Армстронг востаннє бачили живою вдома в районі Ньютаун удень 7 липня, після пізнього сніданку з її сестрою Фейт Айзекс. О 6:00 8 липня її автомобіль знайшли покинутим посеред вулиці приблизно за 500 метрів від будинку, однак самої жінки там не було.

Тіло Армстронг 12 липня о 22:39 виявили двоє мисливців на свиней у крутій місцевості в бушленді поблизу Редбанк-Крік, біля дороги Еск-Гемптон, приблизно за 60 кілометрів від її дому. На час смерті її синові було чотири місяці. Сестра загиблої Фейт Айзекс і її чоловік Майкл були присутні на засіданні суду; Фейт Айзекс сказала, що для родини важливо відвідувати кожне слухання.

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