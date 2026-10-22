Суд в Австралії не ув’язнить матір після загибелі доньки в ДТП — ABC News Australia

В Австралії суддя окружного суду Південної Австралії заявила, що не призначатиме покарання у вигляді ув'язнення 43-річній Зубеді Хабонімані, чия шестирічна донька Беніта Нтіхебувайо померла після ДТП у передмісті Аделаїди. Як повідомляє ABC News, остаточний вирок жінці мають оголосити в листопаді.

Аварія на перехресті

ДТП сталася 5 жовтня минулого року на перехресті Кінг-роуд і Пенфілд-роуд у Вірджинії, на півночі Аделаїди. Хабонімана керувала білим мінівеном і не надала переваги в русі на перехресті, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з пікапом.

Її донька зазнала тяжких травм і померла через п'ять днів після аварії. Ще двоє дітей жінки та водій пікапа дістали травми. Раніше Хабонімана визнала провину за одним епізодом спричинення смерті та трьома епізодами заподіяння шкоди через небезпечне керування автомобілем.

Її адвокат Ендрю Ай повідомив суду, що дорогою до церкви жінка пропустила звичний поворот, намагалася повернутися на маршрут і через це була дезорієнтована.

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Позиції потерпілих

Батько загиблої дівчинки Джейсон Біргірмана попросив не ув'язнювати свою колишню партнерку. За його словами, інші їхні діти, які переживають втрату сестри, потребують материнської любові, турботи, настанов і підтримки.

Водій пікапа Джейсон Пейтмен розповів, що після аварії зазнав тяжкого струсу мозку і досі долає його наслідки. У машині також була його чотирирічна донька: фізичних травм вона не дістала, однак аварія суттєво вплинула на її психологічний стан. Пейтмен заявив, що не може пробачити Хабонімані, проте не бажає додаткових страждань її родині й не хоче, щоб її ув'язнили.

Прокурорка Марі Рокка заявила, що належним покаранням є строк ув'язнення, однак не заперечувала проти призначення такого строку з умовним відбуванням. Суддя Джоана Фуллер сказала обвинуваченій, що не відокремлюватиме її від дітей, відправивши до в'язниці.

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