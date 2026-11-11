Суд в Австралії після апеляції прокуратури збільшив строк ув’язнення чоловікові, який визнав провину за п’ятьма обвинуваченнями, зокрема за непристойні дії щодо дитини. Новий вирок становить чотири роки і сім місяців, а виконання покарання суд постановив не призупиняти до червня 2028 року, повідомляє ABC News Australia.

Апеляція прокуратури

Потерпілий Майк Ворсман із Південної Австралії розповів, що зазнав сексуального насильства в Канберрі у 1990-х роках, коли йому було 12 років. На той час кривдникові було 15 років, а нині він перебуває у віці близько 40 років.

У 2024 році чоловік визнав провину за п’ятьма обвинуваченнями, серед яких були непристойні дії. Торік суддя Верховного суду Австралійської столичної території Девід Моссоп призначив йому два роки і сім місяців ув’язнення, передбачивши можливість призупинення покарання після 16 місяців. Прокуратура оскаржила це рішення, після чого суд переглянув строк. Обґрунтування рішення за апеляцією ще не оприлюднили.

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Реакція потерпілого

Ворсман заявив, що й новий строк не відповідає тяжкості вчиненого. За його словами, апеляційний процес додав травми йому та його родині після семи років взаємодії із судами та системою правосуддя.

Він звернувся до поліції у 2019 році, коли дізнався, що від дій цього чоловіка постраждала ще одна людина. Ворсман пройшов п’ятигодинне опитування в Південній Австралії, однак, за його словами, справу передали до Австралійської федеральної поліції в Австралійській столичній території лише через 18 місяців. Після повторного опитування він також чекав, поки чоловік відбуде покарання у Південній Австралії, щоб постати перед судом у Канберрі.

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