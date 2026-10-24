Суд в Еквадорі постановив взяти Луїсу Гонсалес під варту — Anadolu Agency

Суд в Еквадорі постановив узяти під варту опозиційну політикиню Луїсу Гонсалес, яку розслідують у справі про ймовірне відмивання коштів, пов’язане з фінансуванням президентської кампанії 2023 року. Про рішення з посиланням на Генеральну прокуратуру країни повідомляє Anadolu Agency.

Справа про фінансування кампанії

Провадження під назвою Laberinto стосується ймовірних порушень у фінансуванні президентської кампанії руху «Громадянська революція» 2023 року. За версією слідства, кошти, які могли бути пов’язані з незаконною торгівлею пальним, використовували для оплати передвиборчої реклами та інших витрат кампанії.

Прокурори перевіряють походження й обґрунтованість внесків, а також платежі, які, за їхніми даними, могли не бути належно задекларовані виборчим органам. Прокуратура стверджує, що із травня до жовтня 2023 року через мережу компаній для фінансування передвиборчої реклами могло бути переміщено приблизно 500 тисяч доларів.

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Запобіжні заходи

Разом із Гонсалес суд призначив досудове тримання під вартою колишньому законодавцю Сантьяго Діасу та Онфре. Для Моліни встановили інші обмеження: ця людина має тричі на тиждень з’являтися до органів влади, залишатися в Еквадорі та носити електронний браслет.

За повідомленням місцевого видання Primicias, Гонсалес затримали 22 жовтня під час операції у провінції Манабі. Формальне розслідування триватиме 90 днів. Гонсалес, яка представляла «Громадянську революцію» на президентських виборах 2023 та 2025 років, відкинула звинувачення й назвала справу політичним переслідуванням. Обвинувачення залишаються твердженнями слідства, а фігуранти вважаються невинуватими, доки їхню вину не встановить остаточне судове рішення.

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