Суд в Іспанії призупинив діяльність Nucleo Nacional — Al Jazeera

Суд у місті Хіхон на півночі Іспанії призупинив діяльність ультраправої групи Nucleo Nacional у межах розслідування ймовірних злочинів на ґрунті ненависті та незаконного об'єднання. Суд постановив закрити офіс організації, заблокувати її банківські рахунки та вміст у соціальних мережах, повідомляє Al Jazeera.

Затримання та обшуки

Рішенню суду передувало затримання минулого тижня 14 членів групи. Їх підозрюють у підбурюванні до ненависті щодо вразливих груп та людей із протилежними ідеологічними поглядами.

Поліція також провела обшуки в штаб-квартирі Nucleo Nacional у Мадриді та інших місцях. Правоохоронці заявили про вилучення понад 20 одиниць вогнепальної зброї, частина якої не мала дозволів, а також великої кількості боєприпасів та іншої незаконної зброї.

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Запобіжні заходи

Суд повідомив, що до ключових членів організації вже застосували запобіжні заходи. Їм заборонили залишати Іспанію та зобов'язали щотижня з'являтися до суду.

У відео, опублікованому в соцмережі X, неназваний представник Nucleo Nacional назвав дії щодо руху «переслідуванням і політичними репресіями». «Вони нас не переможуть», — ідеться в дописі. Група називає себе політичним рухом і на своєму сайті, який заблокували за рішенням суду, заявляла про прагнення до «національного пробудження».

Іспанська влада раніше перевіряла організацію через її антиімміграційну риторику, зокрема після того, як у липні тисячі мігрантів прибули до Сеути — іспанського анклаву в Північній Африці.

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