Суд у Римі дозволив колишньому капітану круїзного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттіно відбувати решту покарання у формі суспільно корисних робіт на умовах пробації. Після понад дев’яти років ув’язнення 66-річного Скеттіно звільнили з римської в’язниці Ребіббія, повідомляє Tagesschau.

Решта строку на пробації

Як повідомили італійські медіа з посиланням на адвокатку Скеттіно, судді врахували його належну поведінку та заходи з ресоціалізації. У попередні роки йому вже дозволяли працювати вдень поза установою. Зокрема, він оцифровував судові матеріали.

Тепер Скеттіно може ночувати вдома, однак перебуватиме під суворим наглядом органів пробації. У разі порушення встановлених умов його можуть негайно повернути до в’язниці.

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Катастрофа біля острова Джильйо

Скеттіно відбував покарання за катастрофу Costa Concordia, що сталася 13 січня 2012 року біля тосканського острова Джильйо. За даними видання, він скерував судно надто близько до острова під час ризикованого маневру-привітання. Лайнер зіткнувся зі скелею та перекинувся.

Унаслідок аварії загинули 32 людини, зокрема 12 громадян Німеччини. Скеттіно також викликав обурення тим, що залишив судно, яке тонуло, коли на борту ще чекали на порятунок сотні пасажирів. Його остаточно засудили до 16 років і одного місяця ув’язнення; строк він почав відбувати у травні 2017 року.

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