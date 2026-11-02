Суд в Ізраїлі скасував обмеження для підозрюваного у підкупі виборців — Jerusalem Post

Магістратський суд Беер-Шеви в Ізраїлі скасував обмеження для Саїда Абу Саада із Сегев-Шалома, якого затримали за підозрою в причетності до ймовірної купівлі голосів для партії Ra’am. Як повідомляє Jerusalem Post, суддя Еран Цабарі задовольнив клопотання адвокатки Сари Хавів про скасування обмежень.

Абу Саад був одним із чотирьох підозрюваних, затриманих у четвер і згодом відправлених під домашній арешт. Загалом у справі затримали сімох людей: трьох — у день виборів, у вівторок, і ще чотирьох — у четвер.

Підозри поліції

Поліція заявила, що під час обшуків знайшла конверти з готівкою та виборчі бюлетені Ra’am. На думку слідства, гроші могли призначатися для оплати голосів. Серед чотирьох затриманих у четвер були директори шкіл; того ж дня їх відпустили під домашній арешт.

У неділю суд звільнив без обмежень одного з перших трьох затриманих — лікаря Саяфа Абу Ріаша — та постановив звільнити іншого під домашній арешт. Щодо третього підозрюваного, Хусейна Масудіна, поліція просила продовжити тримання під вартою ще на вісім днів, однак суд продовжив його на два дні — до вівторка.

Поліція також оскаржила рішення про домашній арешт Ібрагіма аль-Гарібі. Слухання щодо цієї скарги було призначене на понеділок.

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Позиція захисту та політичний контекст

Під час слухання у справі Абу Ріаша суддя Цабарі зазначив, що стан розслідування не змінився, а поліція не пояснила потреби залишати лікаря під домашнім арештом чи забороняти йому користуватися інтернетом. Адвокат Абу Ріаша Алі Абу Лабан заявив, що в будинку його клієнта не знайшли грошей, а сам лікар не працював на Ra’am і лише заохочував бедуїнських виборців брати участь у голосуванні.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу посилався на перші затримання в день виборів, заявляючи про спробу викрасти вибори. Адвокати підозрюваних заперечують підозри щодо підкупу виборців і стверджують, що вилучені кошти призначалися для благодійної допомоги.

За повідомленнями, на які посилається видання, інформація для початкової поліцейської операції надійшла з офісу Нетаньягу, а обшуки проводили без ордерів. Захист оскаржив законність обшуків, тоді як слідчий поліції заявив у суді, що правоохоронці отримали нову інформацію, яка дала змогу діяти без ордера.

Ця справа не пов’язана з окремим розслідуванням Шин Бет щодо підозр у закордонному фінансуванні з метою впливу на вибори. Публічно зв’язку між двома провадженнями не встановлено.

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