В Австралії Магістратський суд Вангаратти призначив на 4 лютого 2027 року процедурне слухання у справі 43-річного Брендана Наджента. Йому висунули обвинувачення в небезпечному водінні, що спричинило тяжкі травми, умисному заподіянні тяжких травм і заподіянні шкоди посадовцю Співдружності у зв’язку з імовірним нападом на депутатку Хелен Хейнс.

Під час першого засідання Наджент не виступав і не заявляв про свою позицію щодо обвинувачень. Суд залишив його під вартою, після чого чоловіка доправили до в’язниці Melbourne Assessment Prison. Клопотання про заставу того дня не подавали, повідомляє ABC News.

Матеріали слідства

Магістратка Еллісон Вон встановила для поліції строк до 24 грудня, щоб передати захисту матеріали доказів. Адвокат Наджента Чираг Патель повідомив суду, що його клієнт має рідкісне неврологічне захворювання. Суд постановив, щоб Наджента оглянув лікар.

Справою займається Спеціальний слідчий підрозділ поліції штату Вікторія. Матеріали можуть містити протоколи поліцейських опитувань, свідчення, записи камер спостереження, дані з мобільних телефонів і комп’ютерів, а також відомості про підключення до мобільних мереж. Поліція може продовжувати розслідування та доповнювати матеріали після встановленого строку.

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Обвинувачення і подальший розгляд

Надженту також висунули обвинувачення у зберіганні та вирощуванні канабісу. Після початку судового провадження поліція може додавати, змінювати або знімати обвинувачення.

Головний комісар поліції Вікторії Майк Буш, відповідаючи на запитання про можливе обвинувачення у замаху на вбивство, сказав, що це «завжди розглядається» і слідство має встановити та перевірити докази. За даними ABC News, умисне заподіяння тяжких травм передбачає максимальне покарання до 20 років ув’язнення, а небезпечне водіння, що спричинило тяжкі травми, — до п’яти років.

Очікується, що справу можуть розглядати в Окружному суді Вікторії. Якщо поліція висуне обвинувачення у замаху на вбивство, пов’язані з імовірним нападом епізоди можуть передати до Верховного суду Вікторії.

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